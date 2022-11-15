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До Білорусі завезли новий міномет російського виробництва (фото, відео)

До Білорусі завезли новий міномет російського виробництва (фото, відео)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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308
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До Білорусі завезли новий міномет російського виробництва (фото, відео)

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Міномет російського виробництва завезли для вітебських десантників.

Білоруські артилеристи змішаного артилерійського дивізіону 103 повітряно-десантної бригади (пункт постійної дислокації – місто Вітебськ) отримали на озброєння новий 82 мм міномет 2Б24 російського виробництва.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн" з посиланням на Телеграм-канал частини.

Вказується, що міномет є вдосконаленою версією 82 мм міномета 2Б14-1 "Піднос". Там встановлено новий удосконалений запобіжний механізм для запобігання подвійному зарядженню на 2Б24. Воно тепер проводиться з дульного боку.

Маса міномета 2Б24 складає 45 кг. Швидкострільність - до 20 пострілів за хвилину. Є можливість використання нового типу артилерійських мін 3-О-26, завдяки яким дальність стрілянини порівняно з 2Б14 була збільшена до 6 км.

Відомо, що дослідно-конструкторські роботи зі створення цього міномету завершилися у 2019 році. Надходити до ЗС РФ він почав у 2020 році.

Крім того, аналітики звертають увагу, що у 2018 році на озброєння вказаного артилерійського дивізіону 103 повітряно-десантної бригади надійшли буксировані міномети 2Б-23 "Нона-Б" (також російського виробництва).

Нагадаємо, Росія останніми днями активно вивозить з Білорусі ракети для ЗРК С-300/400 з Білорусі. 11-12 листопада на "Мачулищі" з РФ прилітало вісім Іл-76.

14 листопада знову повідомили про приліт чергового Іл-76 ВКС РФ, який міг вивезти ще 20 ракет для ЗРК С-300/400.

На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, факти, що Росія вивозить з Білорусі ракети до С-300 свідчить про те, що в агресора бракує боєприпасів. На його думку, справи у Росії настільки погані, що для них навіть 64 ракети, які були в Білорусі є важливими. 

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Дата публікації
Перегляди
308
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