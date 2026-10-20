Медведєв висміює Трампа

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв видав чергову абсурдну заяву. Поки Дональд Трамп йде на поступки Росії, путінський чиновник висміює США.

Про це пише Daily Express.

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Медведєв заявив, що Росія та США залишатимуться запеклими ворогами протягом поколінь попри прагнення Дональда Трампа нав'язати мирну угоду щодо України. Він висміяв американського лідера та попередив, що відносини між ядерними державами десятиліттями «були отруєні» новим законодавством США про санкції, яке «навіть можна класифікувати як акт геноциду».

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«Будемо відвертими — він не дуже хороший стратег. Але в нього хороший нюх на бізнес <...> Як дизельна угода з Росією, так і низка інших кроків можуть принести йому досить суттєві дивіденди», — сказав поплічник Путіна.

Він натякнув, що залицяння Трампа до Росії пов’язані з бажанням президента США збагатитися. Ця істерика відбулась навіть на тлі того, що Трамп стримав «пекельні» санкції проти Москви, ухвалені Конгресом, щоб уникнути загрози переговорам щодо припинення вторгнення Росії в Україну.

Закон, названий на честь покійного сенатора-республіканця Ліндсі Грема, покликаний покарати Росію за війну в Україні масштабними санкціями, включаючи тарифи до 500% для країн, які купують російську нафту, газ та уран.

Медведєв сказав, що закон призупинений, але не скасований Трампом. Він порівняв санкції з обмеженнями часів Холодної війни, які залишалися чинними проти Росії майже чотири десятиліття. За його словами, ці закони «перетворяться на серію спроб, які триватимуть десятиліттями, шантажувати та тиснути на Росію з різних питань».

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«Які висновки ми можемо з цього зробити? Дуже прості. Перше. Ми повинні визнати, що відносини між Росією та США знову були пошкоджені на десятиліття вперед. Ми були, є і залишимося системними супротивниками. А по-друге: до біса цей закон і поблажливість американців», — написав путінський чиновник.

Випад Медведєва пролунав у той час, як Трамп відправляє мирних переговірників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви після зустрічі з представниками України та Європи в Норвегії.

Останні заяви Трампа

Раніше Дональд Трамп заявив, що не хоче ухвалювати рішення, які могли б відштовхнути Росію від переговорів про завершення війни проти України. Водночас він знову звинувавтив Зеленського, що він не прагне завершити війну та атакує російські НПЗ.

Також, за його словами, Росія не робила «нічого особливого» щодо України та «поводиться прийнятно». Президент США продовжує переговори з Володимиром Путіним.

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Трамп вкотре закликав усунути Зеленського від мирного процесу. Журналіст нагадав лідеру Штатів слова Зеленського, що президент США може опинитися на неправильному боці історії через підтримку РФ. Трампа такі слова, схоже, обурили.

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