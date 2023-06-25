До бунту Пригожина може бути причетна близька до Путіна людина: Данілов назвав відоме прізвище

Данілов впевнений, що бунт у Росії рано чи пізно мав відбутися.

До невдалого путчу засновника ПВК "Вагнер" Євгнена Пригожина може бути причетний кум Путіна, колишній народний депутат України Віктор Медведчук. Саме на заправках, які належать зраднику України, безкоштовно заправляли техніку бійці "Вагнера".

Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Radio NV.

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За його словами, бунт у Росії рано чи пізно мав відбутися. Данілов не сумнівається, що Медведчук допомагав Пригожину. Втім, яка у нього була мотивація - невідомо.

"Медведчук є власником кількох мереж АЗС і саме там воєнні злочинці безкоштовно заправлялися пальним та харчувалися", - сказав він.

Наслідки бунту Пригожина для Кремля

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що військовим повстання ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин принизив режим Путіна. Він показав, що хизуватися силою може не тільки очільник Кремля Путін.

У РНБО зауважили, що авантюра ватажка "вагнерівців" показала, що "зірка з башти Кремля може бути знята". За словами серетаря Олексія Данілова, Пригожин не є самостійною фігурою у російській політиці, тож рано чи пізно режим Путіна паде.

Нагадаємо, після "шоу", яке відбувалося 24 червня, Пригожин заявив, що розвертає свої колони, які рухалися на Москву, та відправляє їх до польових таборів згідно з планом. Цьому начебто передували переговори із самопроголошеним президетом Білорусі Олександром Лукашенко.

ТСН.ua стежив за усіма важливими подіями цього псевдоперевороту в онлайн-трансляції.

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