До церкви — з тестом на COVID-19: у Греції запровадили нові обмеження для невакцинованих

До церкви — з тестом на COVID-19: у Греції запровадили нові обмеження для невакцинованих

Грецька церква звернулася до вірян із закликом вакцинуватися.

У четвер, 4 листопада, Священний синод Елладської православної церкви (ЕПЦ) закликав вірян та духовенство у Греції дотримуватися посилених заходів захисту від коронавірусу.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на Афінську архієпископію, щоб відвідати храм невакцинованим громадянам доведеться здати експрес-тест або ПЛР-тест на коронавірус.

У поширеному циркулярі Священного синоду йдеться про те, що ті, хто не зробив щеплення, "мають приходити зі зробленим раніше діагностичним тестом (експрес-тест або ПЛР-тест)”. Водночас церковники закликали громадян пройти вакцинацію.

Цей документ також зобов’язує священників, співаків, ченців та інших співробітників храмів складати два тести на тиждень (експрес-тест або ПЛР-тест). Контроль здійснюватиметься церковними радами.

На урядовому рівні у Греції запроваджено нові обмеження для невакцинованих громадян від суботи, 6 листопада. Без тесту на відсутність COVID-19 буде заборонено вхід до банків, державних служб, промтоварних магазинів, розважальних закладів та перукарень. Продуктові магазини, аптеки та церкви залишаються відчиненими для всіх.

Такий виняток для храмів, де збирається багато людей, викликав обурення опозиційних партій, які заявили, що до церкви мають приходити або вакциновані громадяни, або невакциновані з негативними результатами тестів на коронавірус. Уряд не підтримав вимоги опозиції, проте церква сама вирішила врегулювати конфліктну ситуацію.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області туристи зможуть відвідувати відпочинкові й рекреаційні комплекси лише за наявності сертифікату про вакцинацію, тесту на коронавірус, або довідки про одужання від COVID-19.

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