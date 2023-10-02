Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

До чогось готуються: росіяни будують укріплення на своїй території (супутникові фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
504
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
До чогось готуються: росіяни будують укріплення на своїй території (супутникові фото)

Фортифікаційні укріплення у Брянській області РФ. ФОТО: скрин

Нові укріплення Росія будувала впродовж літа.

Впродовж останніх місяців російські війська будують укріплення у трьох прикордонних до України областях: у Курській, Брянській та Бєлгородській областях.

Супутникові знімки, отримані із даних Sentinel-2 ESA, опублікував експерт у галузі оборонних досліджень Брейді Ефрик.

За даними супутників, у Курській області влітку вздовж кордону з Україною були побудовані нові траншеї. Роботи тривали від початку травня до серпня. А у Брянській області від початку червня до середини серпня викопали нові протитанкові рови. 

Щодо Бєлгородської області, як свідчать кадри із супутника, то там за останні місяці також збудували нові укріплення. Які саме - поки незрозуміло.

На його думку, будівництво таких укріплень може бути свідченням того, що Росія готується вести війну на своїй території.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що окупанти в Криму зміцнюють оборону - ставлять "зуби дракона".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
504
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація