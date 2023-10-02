До чогось готуються: росіяни будують укріплення на своїй території (супутникові фото)

Впродовж останніх місяців російські війська будують укріплення у трьох прикордонних до України областях: у Курській, Брянській та Бєлгородській областях.

Супутникові знімки, отримані із даних Sentinel-2 ESA, опублікував експерт у галузі оборонних досліджень Брейді Ефрик.

За даними супутників, у Курській області влітку вздовж кордону з Україною були побудовані нові траншеї. Роботи тривали від початку травня до серпня. А у Брянській області від початку червня до середини серпня викопали нові протитанкові рови.

In Bryansk oblast, new anti-vehicle ditches were dug near villages along the border with Ukraine. (3/5) pic.twitter.com/cGYI8lyGk0 — Brady Africk (@bradyafr) October 1, 2023

In Kursk oblast, new trenches were constructed over the summer along the border with Ukraine. (2/5) pic.twitter.com/hWXEMlJBm2 — Brady Africk (@bradyafr) October 1, 2023

Щодо Бєлгородської області, як свідчать кадри із супутника, то там за останні місяці також збудували нові укріплення. Які саме - поки незрозуміло.

In Belgorod oblast, satellite imagery shows new fortifications were also built along the border with Ukraine in recent months. (4/5) pic.twitter.com/gB5OgZSpsL — Brady Africk (@bradyafr) October 1, 2023

На його думку, будівництво таких укріплень може бути свідченням того, що Росія готується вести війну на своїй території.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що окупанти в Криму зміцнюють оборону - ставлять "зуби дракона".

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