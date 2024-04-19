До цього воював в Україні: у Ватикані випадково затримали одного з найрозшукуваніших втікачів у США

Він заявив, що жив в Україні від 2022 року.

Італійська поліція заарештувала "найбільш розшукуваного" американського втікача на площі Святого Петра біля Ватикану.

Про це повідомляє Reuters.

Втікача було ідентифіковано як Мойзеса Техаду, якого слідчий відділ пенітенціарної служби штату Нью-Йорк класифікує як схильного до насильства.

53-річний чоловік перебуває у списку найбільш розшукуваних департаментом осіб. Зараз він під вартою поліції.

Техада спричинив підозру у правоохоронців, які затримали його і виявили при ньому ножі довжиною 20 см. Площа Святого Петра була заповнена паломниками і туристами, оскільки в середу, 10 квітня, Папа Франциск проводив загальну аудієнцію. Було незрозуміло, чи становив Техада, який має судимості за пограбування і викрадення людей, якусь загрозу для Папи.

Площа Святого Петра у Ватикані / Фото: Getty Images

Слідчі з'ясували, що він нещодавно прибув до Риму з Молдови, а до цього жив в Україні. Він розповів, що перебував в Україні від 2022 року, борючись проти російського вторгнення.

У заяві Департаменту виконання покарань Нью-Йорка йдеться, що Техада був звільнений умовно-достроково з Салліванського виправного центру, в'язниці суворого режиму на північ від Нью-Йорка, в березні 2022 року. Ордер на його повернення під варту за порушення умов умовно-дострокового звільнення був виданий через сім місяців після того, як він не з'явився до свого офіцера.

Департамент додав, що його Управління спеціальних розслідувань працює над процедурою екстрадиції з Італії разом зі Службою маршалів США, назвавши її головним відомством у цій справі.

Нагадаємо, Папа Римський згадав про Україну і нагадав, що катування полонених – це потворно. Він присвятив свою проповідь народам, що перебувають у стані війни.

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