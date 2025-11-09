До Філіппін наближається потужний тайфун: країна ще не оговталася від попереднього

Наслідки стихії / © Associated Press

Реклама

Влада Філіппін розпочала масштабну евакуацію понад 100 тисяч людей зі східних та північних регіонів країни через наближення супертайфуну «Фунг-Вонг». По всій країні оголошено штормове попередження, а в деяких провінціях запроваджено найвищий, п’ятий, рівень небезпеки.

Про це повідомляє Reuters.

Синоптик Бенісон Естареджа зазначив, що масивна циркуляція тайфуну, що охоплює 1500 кілометрів, вже вирує на частині східних Філіппін з сильними дощами та вітрами.

Реклама

«Фунг-вонг», місцева назва якого «Уван», зараз має максимальну стійку швидкість вітру 140 км/год та пориви до 170 км/год, і з наближенням до суші може посилитися до 185 км/год, що достатньо потужно, щоб руйнувати будинки, валити дерева та споруди.

Очікується, що у східних провінціях Філіппін випаде до 200 мм опадів, що підвищить ризик масшабних повеней та зсувів, тоді як у північній та центральній частині найбільшого острова країни Лусон опади можуть скласти 100-200 мм.

Метеорологи закликали мешканців низинних та прибережних районів евакуюватися на височини та припинити всю морську діяльність, попереджаючи про руйнівні штормові хвилі, які можуть затопити прибережні громади.

Попередження пролунало лише через кілька днів після того, як тайфун «Келмагі» вбив 204 людей на Філіппінах та п’ятьох у В’єтнамі, залишивши без житла сотні тисяч людей та вибивши з ладу електропостачання на великих територіях.

Реклама

Раніше повідомлялося, що тайфун Калмаегі пронісся популярним туристичним центром Філіппін, перетворивши цілі райони на руїни. За даними офіційних джерел, вона забрала життя щонайменше 100 людей, ще 26 осіб вважаються зниклими безвісти.