До фінського порту увійшли військові судна країн НАТО

До порту столиці Фінляндії зайшли чотири військові кораблі країн-членів НАТО - США, Німеччини та Франції.
Американське і німецьке судна брали участь у військових навчаннях в Балтійському морі.
Про це повідомляє радіо Свобода з посиланням на Ylе.
У Військово-морських силах Фінляндії вважають, що інтерес до їхньої країни зріс, пише видання, а ці візити розцінюють як ознаку підтримки Фінляндії, яка нещодавно подала заявку на членство в НАТО.
Міністр оборони країни Антті Кайкконен зазначив, що візит цих суден погодили ще до того, як Фінляндія вирішила подавати заявку на членство в Північноатлантичному альянсі, але перебування кораблів союзників у фінських територіальних водах, за його словами, дає сильний сигнал.
“Нові навчання є частиною підготовки до "сірого періоду" та можливого зриву Росією подання (Фінляндією – ред.) заявки в НАТО і схвалення членства”, – сказав фінський міністр оборони.
27 травня міністерство оборони Фінляндії повідомило, що країна збільшує кількість міжнародних військових навчань. На решту половини 2022 року запланували ще 20 різних навчань, з яких 8 – нові.
Нагадаємо, Швеція та Фінляндія 18 травня офіційно подали заявки на вступ до НАТО.
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