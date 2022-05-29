До фінського порту увійшли військові судна країн НАТО

До порту столиці Фінляндії зайшли чотири військові кораблі країн-членів НАТО - США, Німеччини та Франції.

Американське і німецьке судна брали участь у військових навчаннях в Балтійському морі.

Про це повідомляє радіо Свобода з посиланням на Ylе.

Також читайте Фінляндія та Швеція розпочали переговори із Туреччиною щодо НАТО: про що домовилися

У Військово-морських силах Фінляндії вважають, що інтерес до їхньої країни зріс, пише видання, а ці візити розцінюють як ознаку підтримки Фінляндії, яка нещодавно подала заявку на членство в НАТО.

Міністр оборони країни Антті Кайкконен зазначив, що візит цих суден погодили ще до того, як Фінляндія вирішила подавати заявку на членство в Північноатлантичному альянсі, але перебування кораблів союзників у фінських територіальних водах, за його словами, дає сильний сигнал.

“Нові навчання є частиною підготовки до "сірого періоду" та можливого зриву Росією подання (Фінляндією – ред.) заявки в НАТО і схвалення членства”, – сказав фінський міністр оборони.

27 травня міністерство оборони Фінляндії повідомило, що країна збільшує кількість міжнародних військових навчань. На решту половини 2022 року запланували ще 20 різних навчань, з яких 8 – нові.

Нагадаємо, Швеція та Фінляндія 18 травня офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

Історичний день: Фінляндія офіційно подає заявку на членство в НАТО

Читайте також: