До яких політиків і народів українці ставляться найкраще: результати опитування дивують

До кого українці ставляться найкраще / © twitter.com

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Соціологи визначили, як українці ставляться до ключових світових лідерів. За даними опитування, найбільшу симпатію серед українців здобули лідери провідних європейських держав та Туреччини.

Про це повідомляє соціологічна група «Рейтинг».

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Як українці ставляться до світових політичних лідерів: результати опитування

Опитані назвали лідерів, яким симпатизують найбільше:

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Еммануель Макрон — 79% позитивного ставлення. Соціологи відзначили зростання позитивного ставлення з 2024 року.

Фрідріх Мерц — 64% позитиву. Українці оцінюють його краще за попереднього канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Реджеп Таїп Ердоган — 61% позитивного ставлення. Позитивне ставлення до цього політика також суттєво зросло у порівнянні з 2024 роком.

Натомість антирейтинг політиків очолюють лідери держав-агресорів та президент США Дональд Трамп.

Найгірше українці ставляться до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка (90% негативу) та президента РФ Володимира Путіна (97% негативу).

Президент США Дональд Трамп також отримав переважно негативні оцінки: позитивне ставлення до нього висловили лише 16% опитаних, тоді як негативне — 77%.

Окрім цього, дослідження фіксує суттєві зміни у ставленні до керівників сусідніх країн. Зокрема, після обрання Кароля Навроцького оцінки президента Польщі помітно погіршилися — сьогодні його роботу позитивно оцінюють 20%, а негативно — 62%. У лютому 2025 року попереднього президента Анджея Дуду позитивно оцінювали 72% респондентів.

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Водночас нового прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра українці сприймають суттєво краще, ніж його попередника Віктора Орбана, Мадяр отримав 33% симпатій.

Новопризначеного прем’єра Великої Британії Енді Бернема українці також оцінюють високо: він здобув 45% симпатій, всього 7% ставляться до нього негативно або скоріш негативно.

До кого українці ставляться найкраще

За результатами соціологічного опитування, українці оцінили рівень дружності та характер ставлення до інших держав і їхніх жителів.

Найвищий рівень підтримки серед іноземних партнерів громадяни традиційно вбачають у Великої Британії, Литви, Франції, Німеччини та Молдови, де показники дружності коливаються від 68% до 81%. Абсолютна більшість опитаних також зараховує до дружніх країн Румунію (56%), Сполучені Штати (54%) і Польщу (50%), хоча щодо останньої чверть респондентів (21%) фіксує ворожий настрій.

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Відносно Туреччини думки розділилися практично навпіл між дружнім та нейтральним сприйняттям, тоді як Угорщина викликає неоднозначні оцінки, а позицію Китаю переважна більшість (53%) сприймає негативно. Очікувано, абсолютними лідерами за рівнем ворожості залишаються Росія (97%) та Білорусь (83%).

У порівнянні з попередніми роками українці стали дещо лояльніше сприймати Францію, Німеччину, Туреччину та Угорщину, натомість оцінки щодо Польщі дещо погіршилися.

Аналогічні тенденції простежуються й у ставленні до громадян сусідніх країн. Більшість населення зберігає теплий або нейтральний емоційний зв’язок із сусідами, окрім росіян та білорусів, негативне сприйняття яких стрімко зросло після 2022 року.

Найтепліші емоції українці висловлюють щодо жителів Молдови, Туреччини та Болгарії, де рівень позитивного та нейтрального сприйняття сягає найвищих позначок.

Відносно поляків, словаків, румунів і угорців переважають теплі та нейтральні оцінки, хоча щодо Польщі та Угорщини помітна й певна частка холодного сприйняття (24% і 22% відповідно). Найглибшу прірву фіксують у ставленні до жителів РФ та Білорусі: частка тих, хто демонструє вкрай холодне ставлення до росіян, за останні роки зросла до 81%.

Дослідження проводилось у період з 4 до 9 серпня таохопило 2000 повнолітніх респондентів з усіх підконтрольних Україні регіонів методами телефонних інтерв’ю (CATI) із випадковою вибіркою мобільних номерів. Похибка вибірки не перевищує 2,2% за довірчої ймовірності 0,95, а самі результати зважено за даними Держстату.

Рейтинг Трампа впав до рекордного мінімуму

Нагадаємо, рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до 33%, що є найнижчим показником за час його нинішнього терміну та зрівнявся з антирекордом грудня 2017 року.

Основним чинником такого падіння стало побоювання затяжної війни з Іраном, у яку вірять 80% американців, а також зростання цін на пальне внаслідок конфлікту.

Крім того, опитування Reuters/Ipsos зафіксувало проблеми для Республіканської партії в економічних питаннях: вперше приблизно за десятиліття демократи випередили республіканців за довірою виборців до економічної політики (38% проти 35%). Також суттєво скоротилася перевага республіканців у питанні імміграції напередодні проміжних виборів до Конгресу.

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