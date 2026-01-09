До Ірану часто курсують літаки із Росії: до чого готується аятола Хаменеї

Російський літак ІЛ-76

Від початку масових протестів в Ірані, які загрожують поваленням у країні режиму аятоли Алі Хаменеї, російські військово-транспортні літаки почали здійснювати часті рейси до Тегерану.

Про це пише спеціалізоване видання Air Cargo Week.

Російські літаки ІЛ-76ТД під виглядом цивільних бортів виконували регулярні рейси з Мінеральних Вод до Тегерану, пролітаючи над Кавказом і уникаючи повітряного простору, контрольованого країнами НАТО.

Як зазначає видання, повторне використання тих самих повітряних суден і те, що оператори надають очевидний пріоритет швидкості та надійності перевезень над їхньою економічною ефективністю, вказує на цілеспрямовану діяльність.

«Рішення здійснювати численні рейси замість одного консолідованого переміщення вантажів відповідає доктрині військової логістики», — йдеться у публікації.

Аналітики зазначають, що Росія може надавати військово-технічну підтримку своєму стратегічному партнеру в регіоні та одночасно готувати евакуацію верховного лідера Ірану з найближчими помічниками. Припускається, що військово-транспортні літаки РФ вивозять із країни золото аятоли.

У виданні нагадали, що у такий самий спосіб Росія допомогла утікати з Сирії диктатору Башару Асаду трохи більш, ніж рік тому.

Нагадаємо, хвиля антиурядових виступів охопила Іран наприкінці грудня. Вона була спровокована глибокою економічною кризою та стрімким падінням курсу місцевої валюти.

За оцінками правозахисних організацій, масштаб протестів став по-справжньому загальнонаціональним: заворушення зафіксували у понад 270 населених пунктах, що охоплюють 27 із 31 провінції країни.

Іранські протестувальники взяли під свій контроль два міста на заході країни. Водночас борці з режимом аятол звернулися з прямим проханням про допомогу до президента США Дональда Трампа.

Міністерство закордонних справ України закликало українців залишити територію Ісламської Республіки Іран на тлі різкого погіршення безпекової ситуації в країні.