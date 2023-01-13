До Іспанії для навчання із ЗРК Hawk прибули українські військові (фото)

До Іспанії на навчання прибули 225 українських військових. 20 з них вивчатимуться працювати із зенітно-ракетними комплексами HAWK на військовій базі Ель-Коперо.

Про це повідомили на сайті іспанського Міністерства оборони.

Також 198 учасників програми, які не мають військового досвіду, пройдуть базовий модуль бойової підготовки на базі Піхотної академії Толедо.

"Від імені всіх громадян Іспанії заявляю, що для мене велика честь приймати вас сьогодні тут. Іспанія відчуває свою спорідненість з українським народом. Ми захоплюємося вашим героїзмом, вашою мужністю та тим, як ви захищаєте свою країну", - сказала міністерка оборони Маргарита Роблес, яка зустріла українців.

Фото: Ministerio Defensa.

До слова, відбувається вже другий етап навчання українських військових в "Координаційному навчальному центрі Толедо". 2022-го там підготували 110 українців. Центр розрахований на підготовку 400 українських військових кожні два місяці.

Фото: Ministerio Defensa.

Нагадаємо, у Великій Британії пройшли чергові навчання українських військових управлінню гелікоптерами Sea King, які ЗСУ незабаром отримають.

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