До Капітолію намагався проникнути чоловік з мачете та ножами

Поліція Капітолія запобігла спробі чоловіка, озброєного великим мачете і трьома ножами, потрапити в будівлю Конгресу США, де виставлена труна з тілом експрезидента Картера.

Про це пише Укрінформ.

"Під час перевірки на північному вході Центру відвідувачів Капітолія офіцери USCP виявили мачете в сумці, яка сканувалася в рентгенівському апараті", - зазначається в повідомленні.

Обшукавши сумку, правоохоронці знайшли ще три ножі. Її власником виявився 44-річний мешканець столиці США Мел Горн. Його заарештували за кількома статтями щодо носіння небезпечної зброї.

Під час інциденту північний вхід був тимчасово заблокований, однак приблизно за годину його знову відкрили для відвідувачів.

У поліції додали, що доступ громадян до приміщення Капітолія, де виставлена труна з тілом експрезидента Картера, не припинявся.

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Нагадаємо, що раніше біля Капітолію у Вашингтоні поліція заарештувала озброєного чоловіка.

Раніше чоловік на автомобілі протаранив загородження біля Капітолію. Коли на зустріч вибігла поліція, чоловік спочатку вистрелив у повітря, а потім - застрелився.

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