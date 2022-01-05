До Казахстану введуть війська з Росії та інших країн ОДКБ

До Казахстану введуть війська з Росії та інших країн ОДКБ

Контингент колективних миротворчих сил перебуватиме на території країни обмеженний період часу.

Лідери країн-учасниць Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) ухвалили рішення про направлення до Казахстану колективних миротворчих сил.

Про це повідомив прем’єр-міністр Вірменії на своїй Facebook-сторінці.

Як пояснив вірменський лідер, контингент ОДКБ буде введено до Казахстану на обмежений за часом період із метою "стабілізації обстановки".

Нагадаємо, що раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в ефірі одного з казахських телеканалів повідомив, що звернувся за військовою підтримкою до партнерів країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) для подолання в країні масових протесті. До складу цієї військово-політичної міжнародної організації входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан.

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