До Казахстану їздив двійник Путіна: аналітикиня вказала на цікаву деталь із відео

Відчуття "а цар-то не справжній" вже глибше проникає в російське суспільство, вважає аналітикиня.

Нещодавно російський президент-диктатор Володимир Путін відвідав Казахстан, де зустрівся із президентом країни Касимом-Жомартом Токаєвим. У Мережі звернули увагу на нетипову ходу і припустили, що це був двійник.

Про це детальніше 24 Каналу розповіла політична аналітикиня Ольга Курносова.

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"На деяких відео точно не він, а молодша людина. Не лише хода, але й руками він зовсім не так махає. Справжній Путін розмахує лише лівою рукою, а цей – двома", – зауважила Ольга Курносова.

Вона додала, що відчуття "а цар-то не справжній" вже глибше проникає в російське суспільство.

"Є дивні гіпотези. Верхівка, мабуть, знає про справжнього та "несправжнього" Путіна. Але, судячи з усього, у другому – третьому ешелоні теж це обговорюють. Оце відчуття "а цар-то не справжній" вже глибше й глибше проникає в російське суспільство", - вважає аналітикиня.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у четвер, 9 листопада, відвідав Казахстан. Там він зустрівся із президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

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