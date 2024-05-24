До кінця 2024 року Росія оголосить нову хвилю мобілізації - Financial Times

Влада не рахується з втрати для досягнення своїх цілей.

Росія до кінця 2024 року змушена буде оголосити нову хвилю мобілізації навіть попри те, що наразі її численність переважає українську армію.

Про це пише видання Financial Times.

За словами журналістів, у вересні 2022 року Володимир Путін підписав указ про призов на військову службу 300 000 осіб. Такий захід викликав серйозні хвилювання в російському суспільстві.

У матеріалі йдеться, що відтоді Кремль намагається переконувати чоловіків підписувати контракти. За оцінками Міністерства оборони Великої Британії, РФ вдавалося вербувати близько 30 000-40 000 солдатів щомісяця.

"Попри важкі втрати, російська армія наразі на 15% більша, ніж на момент початку повномасштабного вторгнення до України 2022 року. Фінансові стимули, які підняли зарплати російських військових до безпрецедентного рівня, зіграли найбільшу роль у переконанні чоловіків вирушити на війну", - зазначає видання.

"До кінця цього року або початку наступного року нова хвиля часткової мобілізації стане неминучою", — сказало журналістам джерело.

За його словами, російська влада все ще готова пожертвувати деякими оперативними успіхами на фронті, щоб росіяни менше стикалися з війною.

Раніше в ГУР повідомили, що росіян примусово відправляють на фронт.

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