Грозєв анонсував новий великий обмін ув'язнених між РФ і Заходом: чи потраплять туди українці

Керівник проєкту Bellingcat Христо Грозєв заявив, що Росія і Захід можуть провести ще один обмін ув'язненими.

До кінця року Росія і Захід можуть провести новий обмін ув'язненими, який включатиме не тільки російських політв’язнів, але й українських та білоруських.

Про це заявив журналіст-розслідувач та керівник проєкту Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю "Суспільному".

"Я вже знаю, що зʼявляються нові ідеї, до яких можуть бути включені не лише російські в'язні, а й білоруські, українські", – сказав Грозєв.

За його словами, канали, якими домовлялися про обмін, включають неформальні канали спілкування. За допомогою цих каналів ведуться переговори до того, як дві сторони "визріють" до укладання угоди.

"Модель такої пакетності та несиметричності, виправдала себе, канали комунікації виправдали себе, і я дуже сподіваюся, що до кінця року, можливо, буде навіть другий транш, який включатиме не лише російських політвʼязнів", – каже розслідувач Bellingcat.

Нагадаємо, що 1 серпня в Туреччині відбувся масштабний обмін в'язнями між Росією і Заходом.

На волі опинилися щонайменше 10 російських політичних в'язнів, а також двоє звинувачених у шпигунстві американців і засуджений до страти в Білорусі громадянин Німеччини. Серед звільнених немає жодного українця.

Після звільнення російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза заявив про те, що санкції Заходу про РФ буцімто є несправедливими, оскільки спрямовані не проти Путіна, а проти всієї країни і простих росіян. На думку Кара-Мурзи, який себе називає опозиціонером, санкції проти російських чиновників мають бути персональними. Про те, що такі санкції аж ніяк не загальмують російську військову машину і не ніяк не заважатимуть окупантам вбивати українців, він не прокоментував.

Його підтримав інший звільнений росіянин Андрій Пивоваров. Також Пивоваров важає неприйнятну для себе підтримку Збройних сил України.

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