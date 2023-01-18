До кінця року Німеччина може передати Україні Leopard 2: ЗМІ дізналися кількість одиниць

Також Німеччина розглядає можливість постачання Україні ще 29 танків Leopard 2 від двох країн Європи.

Німеччина може до кінця 2023 року передати Україні від 10 до 15 відремонтованих танків Leopard 2, але за умови, що уряд ФРН ухвалить це рішення найближчим часом.

Про це повідомили виданню Frankfurte Allgemeine Zeitung джерела в оборонній сфері.

Також читайте Німеччина передала Україні танки для розмінування та іншу техніку в новому пакеті допомоги

Зазначається, що перша поставка можлива вже в жовтні або листопаді 2023 року. Джерела додають, якщо уряд ФРН "дасть зелете світло", то від третього кварталу можна буде постачати по одному Leopard 2 на тиждень.

Окрім того, інформаційне агентство пише, що Німеччина також розглядає можливість постачання Україні ще 29 танків Leopard 2, які наразі призначені для Словаччини та Чехії. Однак Прага та Братислав повинні будуть на це погодитися. В обмін Словаччина і Чехія могли б тоді отримувати близько 3-х танків на місяць, починаючи від 2024 року.

Західні танки для України

Під час війзиту до Львова президент Польщі Анджей Дуда оголосив про намір передати Україні танки Leopard. Президент країни розповів про кількість танків, які може отримати Україна.

Після цього про свої наміри постачати Україні сучасні танки заявала Британія.Пізніше мМіністр оборони Великої Британії Бен Воллес, виступаючи в Палаті громад, підтвердив постачання Україні танків Challenger 2, гармат та бронетехніки.

Тепер міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вирушить у дводенну поїздку до США та Канади. Очікується, що під час свого візиту він переконуватиме союзників передати України більше бойових засобів.

Дуда пообіцяв “Леопарди”, Німеччина досі зволікає

Читайте також: