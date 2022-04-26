До кінця тижня "ПриватБанк" обіцяє повернути гроші списані під час збою роботи банку 23 квітня

До кінця тижня "ПриватБанк" обіцяє повернути гроші списані під час збою роботи банку 23 квітня

23 квітня через збій у роботі "ПриватБанку" з рахунків деяких клієнтів були списані кошти.

Про це повідомляє Мінфін. 23 квітня клієнти "ПриватБанку" зіткнулися з затримками у роботі сервісів банку, з проблемами у роботі банкоматів та оплаті через торгові термінали.

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Клієнти банку повідомили, що під час здійснення покупок від банку приходили смс про скасовування операції, або про списання грошей. Деякі жалілися, що кошти за покупку були списані двічі.

У мобільному застосунку "ПриватБанку" та у веб-банкінгу Приват 24 повідомляють, що некоректно списані гроші повернуть клієнтам до 29 квітня, п'ятниці.

Тим, хто не отримає свої кошти до 29 квітня, "ПриватБанк" просить звертатися до чату банку за номером 3700.