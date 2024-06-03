До Китаю їздив двійник Путіна, справжнього не бачили пів року – психолог

Психолог Дмитро Попов стверджує, що справжнього Путіна він бачив останнього разу наприкінці грудня 2023 року, коли той висунув себе в президенти РФ.

До Китаю їздив двійник президента РФ Володимира Путіна, справжнього не бачили пів року.

Про це в ефірі телемарафону заявив кандидат психологічних наук Дмитро Попов, який давно спостерігає за кремлівським диктатором.

"Це не справжній (Путін у Китаї – ред.), це двійник. Цей двійник нещодавно виступав, та й навіть на церемонії інавгурації теж він був", – зазначив психолог.

Відповідаючи на запитання, коли ж востаннє себе публічно демонстрував справжній Путін і чому цей несправжній, Дмитро Попов сказав, що він вимірює геометрично.

"Бо я геометрично вимірюю. Справжнього я бачив останнього разу наприкінці грудня 2023 року, коли він відповідав на запитання росіян. Саме там він висунув себе в президенти РФ", – пояснив психолог.

Раніше Попов розповідав, що у фюрера Путіна може бути до чотирьох двійників. Живого диктатора бачили лише по телебаченню.

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