До країни НАТО з Білорусі залетів безпілотник: що каже влада

Прапор Литви / © Getty Images

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До Литви вранці 28 липня з території Білорусі залетів невстановлений безпілотник. Наразі з’ясовується, що це був за об’єкт. Президент Литви Гітанас Науседа був поінформований про інцидент.

Про це пише LRT.

Поліція Литви повідомила про зафіксований дрон, який у понеділок вранці перетнув повітряний простір країни з боку Білорусі.

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«Сьогодні вранці надійшли повідомлення від громадян про те, що на територію Литви, ймовірно з Білорусі, влетів безпілотний літальний апарат (дрон). За наявною інформацією, дрон помітили на висоті близько 200 метрів, востаннє — поблизу Вільнюса. Поліція задіяла всі сили, всі служби поінформовано», — заявив представник Національного центру з управління кризами Дарюс Бута.

Жителів Литви, які помітять дрон, закликали негайно повідомляти про нього за номером 112 і в жодному разі не підходити до пристрою.

Тип безпілотника наразі не встановлений. Міністерка національної оборони Литви Довіле Шакалене повідомила, що наразі з’ясовується, що це був за об’єкт.

«Інформація уточнюється. Сьогодні погода сприятлива для метеозондів, які контрабандисти використовують для переправлення своїх товарів. Ми поки не можемо сказати точно, що це за об’єкт або об’єкти», — зазначила міністерка.

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У соцмережах користувачі пишуть, що помітили дрон приблизно о 5:00. Один із них повідомив, що близько 4:40 ранку почув «дуже гучний звук, можливо, пролітаючого дрона» в районі Шніпішкес у Вільнюсі

Радник президента Литви Томас Бержинскас повідомив, що Науседа був поінформований про інцидент. До укриття президент не прямував.

Зауважимо, чужі дрони вже не вперше залітають на територію Литви протягом останнього часу. Так, 10 липня в цій країні впав російський безпілотник, який залетів з території Білорусі.

Вже 16 липня прикордонники Литві збили невеликий дрон, який теж залетів туди з Білорусі.

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