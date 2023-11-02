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До Криму на вокзал прибувають новомобілізовані із РФ: територія оточена

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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До Криму на вокзал прибувають новомобілізовані із РФ: територія оточена

Російські мобілізовані у Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

За мобілізованими пильно стежать, аби ті не втекли.

До тимчасово окупованого Криму кожен день прибувають нові мобілізовані із РФ. Вокзал, де вони зупиняються, оточили із двох боків, щоб ті не втекли.

Про це повідомляє військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш".

За спостереженнями партизанів, російські мобілізовані прибувають до Джанкоя поїздами та автобусами. Більшість із них середнього віку. Дуже багато представників нацменшин: буряти, якути, уйгури та інші.

"Спеціальний транспорт забирає їх, відвозячи у військове містечко біля аеродрому. Територія вокзалу оточена по обидва боки надземного пішохідного мосту, щоб ніхто з тих, хто прибув, не втік. За цим спостерігає військова поліція. Громадянським прохід на вокзал заборонено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний шокував кількістю загиблих окупантів у війні в Україні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У Криму - потужна "бавовна"! Окупанти стягують ППО з Росії! | Юсов

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Дата публікації
Перегляди
3208
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