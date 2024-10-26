До Курської області за кілька днів РФ перекине 5 тисяч військових з КНДР — NYT

До Курської області до понеділка, 28 жовтня, Росія планує перекинути 5 тисяч військових з КНДР, які ймовірно належать до "елітного" підрозділу.

Про це пише The New York Times.

Зазначається, що у середу, 23 жовтня, перші північнокорейські війська прибули до Курської області. З того часу солдатів КНДР продовжують перекидати. Як пише видання, "тисячі військових прибувають щодня".

Поінформовані джерела видання в Україні заявили, що до понеділка, 28 жовтня, буде зібрано близько 5 тисяч північнокорейських військ.

За словами співрозмовника, війська є частиною елітного підрозділу Корейської народної армії. Їх доправляють з Владивостока на великих транспортних літаках Іл-76 на військовий аеродром на заході Росії, а потім везуть у зону бойових дій.

Наразі війська КНДР зосереджені лише в Курській області. Вони нібито ще не вступили в бій. Поки незрозуміло, яку роль вони відіграватимуть на фронті. NYT додає, що незрозуміло, як військові Північної Кореї змінять динаміку на полі бою, адже вони не брали участі в жодній війні з 1950-х років, тому є питання щодо можливостей їхніх навіть елітних підрозділів.

Нагадаємо, видання Bloomberg раніше написало, що Північна Корея готується відправити до Росії другу партію своїх військових, що може спричинити посилення підтримки України з боку НАТО.

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