"До квітня Путіна може не стати": Арестович пояснив відмову прем'єра Індії від зустрічі з диктатором

Арестович вважає, що ніхто зі світових лідерів не хоче себе асоціювати з вбивцею дітей.

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відмовився зустрічатись із диктатором Путіним, оскільки вважає його невдахою. Також Арестович вважає, що російського диктатора може не стати вже до квітня 2023.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

"Весь світ давно зрозумів, що Путін програв. Вони не хочуть мати справу з пацюком, який здихає чи зі "збитим льотчиком". Його найкращі друзі - індуси та китайці дали йому оцінку. Вони поставили на ньому хрест. Може провести ще 10 мобілізацій, але по-іншому не буде. Американське видання назвало його "невдахою року". Він - невдаха століття після Гітлера. Його списали, навіщо з ним угоду укладати. Та й підписувати угоду з людиною, якої вже у квітні може фізично не існувати, нікому не потрібно. Ще і потім звинуватять, що ти підписав угоду з вбивцею дітей. Кому це потрібно?", - сказав Арестович.

Прем'єр-міністр Індії відмовився від зустрічі з Путіним: що відомо

Видання Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомило, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді скасував зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним, яка планувалася у грудні на традиційному саміті за участю глав двох держав.

Однією з причин скасування особистої зустрічі Моді з Путіним джерела називають ставлення індійського прем’єра до війни, яку Кремль розв’язав в Україні. Індійський політик вважає, що зустріч з Путіним не піде йому на користь.

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