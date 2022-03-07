До Литви прибудуть 400 американських військових: їм нададуть системи ППО малої дальності

До Литви прибудуть 400 американських військових: їм нададуть системи ППО малої дальності

Блінкен заявив, що адміністрація США наразі переглядає присутність своїх військових у всьому світі, зокрема й постійне їх розміщення.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який перебуває з візитом у Вільнюсі, заявив, що в Литві буде додатково дислоковано 400 американських військових.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

"Додаткові 400 військових із бойової групи Першої бронебригади США найближчими днями прибудуть до Литви", — заявив Блінкен на спільному брифінгу з главою МЗС Литви Ґабріелюсом Ландсберґісом.

Таким чином, кількість американських військових у Литві зросте приблизно до 1 тис. осіб. Як повідомляється, наразі на полігоні Пабраде в Швенченському районі дислоковано майже 500 американських військових від Сил спецоперацій США.

Військове керівництво зі США, яке побувало там у неділю, заявило, що ці військові отримають системи протиповітряної оборони малої дальності та самохідні артилерійські системи. Крім того, американці розмістили винищувачі F-35 на авіаційній базі в литовському Шауляї.

Слід зазначити, що ще від 2019 року американські батальйони регулярно дислокуються в Литві. Проте раніше там розміщувалася лише одна рота.

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