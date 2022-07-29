До Лівану зайшов сирійський корабель із краденим українським ячменем

Український посол попередив президента Лівану, що цей факт може нанести шкоду двостороннім відносинам.

До Лівану, у порт Тріполі, 27 липня зайшло сирійське судно, яке було завантажено ячменем, вивезеним з окупованих територій України.

Про це інформує пресслужба українського посольства у Лівані.

Під час зустрічі з президентом Лівана Мішелем Ауном посол України Ігор Осташ звернув увагу на факт заходження у морський порт Тріполі сирійського судна з краденим українським зерном. Судно було завантажено у порту Феодосія ячменем, вивезеним з окупованих територій.

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"Висловлено прохання вжити заходів для з’ясування обставин його перебування в ліванських територіальних водах. Також було підкреслено, що зазначений факт може нанести шкоду двостороннім відносинам. Президента було ознайомлено з останньою ситуацією щодо розвитку військової ситуації на Півдні та Сході країни", – йдеться в повідомленні.

Також під час зустрічі були обговорені питання постачання української пшениці на ліванський ринок. Посол запевнив, що, незважаючи на воєнні дії з боку російського агресора, Україна продовжуватиме бути надійним партнером Лівану і забезпечуватиме його продовольчу безпеку.

Нагадаємо, відновлено роботу в портах "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" у зв'язку з підписанням угоди про розблокування портів України для експорту зерна.

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