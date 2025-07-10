До Литви залетів дрон з Білорусі: у міноборони країни НАТО повідомили подробиці

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалене / © скриншот з відео

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У четвер, 10 липня 2025 року, з території Білорусі до Литви залетів літальний апарат, схожий на саморобний безпілотник. Міністерка оборони Литви Довіле Шакалене заявила, що наразі немає ознак того, що об’єкт був навмисно спрямований на територію країни-члена НАТО, і підкреслила, що він не становив загрози для населення.

Про це повідомляє Delfi.

«Ми не бачимо ознак того, щоб цей апарат був свідомо і навмисно направлений на нашу територію. Але ми продовжуємо з’ясування обставин, щоб вияснити, що це за об’єкт, хто його виробив і якою буде остаточна оцінка обставин його проникнення в наш повітряний простір», — зазначила Шакалене.

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Міністерка також підтвердила, що об’єкт виявився безпілотником «Гербера». Вона наголосила на відсутності будь-якої вибухівки на борту БПЛА, що свідчить про його небоєве призначення і відсутність безпосередньої загрози для мешканців.

«Щодо небезпеки, як бачите, на цьому об’єкті не було жодної вибухівки, він не бойовий. Тут оцінка така — для суспільства жодної загрози він не становив», — додала міністерка.

Шакалене позитивно оцінила роботу усіх служб, включно з прикордонниками та ВПС, які оперативно відреагували на ситуацію. Вона припустила, що цей інцидент був, найімовірніше, випадковістю. Однак очільниця Міноборони Литви застерегла, що з наближенням навчань «Захід» кількість подібних провокацій на кордоні може збільшитися, і до цього «треба реалістично поставитися».

Нагадаємо, 10 липня російський БПЛА впав на території Литви, яка є країною НАТО. Військово-повітряні сили Литви близько 11:30 зафіксували об’єкт, який наближався до кордону країни з боку Білорусі.

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