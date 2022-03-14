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До маєтку олігарха з РФ Дерипаски в Лондоні вдерлися активісти і заявили, що селитимуть там біженців з України

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До маєтку олігарха з РФ Дерипаски в Лондоні вдерлися активісти і заявили, що селитимуть там біженців з України

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Вони заявили, що не залишать маєток, допоки Путін на припинить війну.

До лондонського маєтку російського олігарха Олега Дерипаски в ніч проти 14 березня вдерлися щонайменше п’ятеро активістів. Вони вивісили там український прапор, плакат із написом "Ця власність була звільнена" та пообіцяли залишатися в маєтку, допоки президент РФ Володимир Путін не припинить своє вторгнення до України.

Про це пише Daily Mail.

Близько полудня британські поліцейські скористалися драбиною і потрапили на балкон будинку. Двоє протестувальників намагалися зробити барикаду з рослин у горщиках. Тоді офіцерам вдалося відчинити вхідні двері.

Активісти, що вдерлися до маєтку, називають себе лондонськими махновістами – на честь Нестора Махна, який очолював анархістську силу, що намагалася сформувати бездержавне суспільство в Україні під час російської революції 1917-1923 років.

"Ми плануємо залишитися, поки Путін не зупинить війну. Путін несе відповідальність за те, що люди втрачають свої домівки. Санкцій недостатньо. Уряд затягнув дії – вони грають у ігри", – заявив один з активістів.

"Ми тут, щоб протестувати проти власності російського олігарха та розпалювача війни. Цей уряд діє не тільки незаконно, а й аморально. Це майно належить українським біженцям", ­– додав інший активіст. 

Зауважимо, що маєток Дерипаски вважається найдорожчим терасовим будинком Лондона і є однією з найексклюзивніших адрес британської столиці.

Колись це був маєток британського держсекретаря з питань війни та колоній сера Джорджа Мюррея, а згодом розмістився Інститут директорів.

У 2008 році судова справа показала, що особняк постійно укомплектований великою службою домашнього господарства та охорони, незважаючи на те, що Дерипаска залишався там лише кілька днів на рік.

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