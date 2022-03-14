До маєтку олігарха з РФ Дерипаски в Лондоні вдерлися активісти і заявили, що селитимуть там біженців з України

До маєтку олігарха з РФ Дерипаски в Лондоні вдерлися активісти і заявили, що селитимуть там біженців з України

Вони заявили, що не залишать маєток, допоки Путін на припинить війну.

До лондонського маєтку російського олігарха Олега Дерипаски в ніч проти 14 березня вдерлися щонайменше п’ятеро активістів. Вони вивісили там український прапор, плакат із написом "Ця власність була звільнена" та пообіцяли залишатися в маєтку, допоки президент РФ Володимир Путін не припинить своє вторгнення до України.

Про це пише Daily Mail.

Близько полудня британські поліцейські скористалися драбиною і потрапили на балкон будинку. Двоє протестувальників намагалися зробити барикаду з рослин у горщиках. Тоді офіцерам вдалося відчинити вхідні двері.

Активісти, що вдерлися до маєтку, називають себе лондонськими махновістами – на честь Нестора Махна, який очолював анархістську силу, що намагалася сформувати бездержавне суспільство в Україні під час російської революції 1917-1923 років.

"You occupy Ukraine, we occupy you"



First it was French this weekend, now the Brits.



Squatters have occupied a Deripaska mansion in London.



They declare that the oligarch's swank digs will serve as a refugee center.https://t.co/xcq8ZnM1Hr pic.twitter.com/scXY0kGPjs — John Scott-Railton (@jsrailton) March 14, 2022

"Ми плануємо залишитися, поки Путін не зупинить війну. Путін несе відповідальність за те, що люди втрачають свої домівки. Санкцій недостатньо. Уряд затягнув дії – вони грають у ігри", – заявив один з активістів.

"Ми тут, щоб протестувати проти власності російського олігарха та розпалювача війни. Цей уряд діє не тільки незаконно, а й аморально. Це майно належить українським біженцям", ­– додав інший активіст.

Normally it takes months to evict squatters, but police in riot gear clear the Belgravia mansion of Oleg Deripaska within hours



The primary function of the police is to protect the property of the wealthy (even if they're sanctioned Russian oligarchs!)pic.twitter.com/a49ktFN01v — Another Angry Voice (@Angry_Voice) March 14, 2022

Зауважимо, що маєток Дерипаски вважається найдорожчим терасовим будинком Лондона і є однією з найексклюзивніших адрес британської столиці.

Колись це був маєток британського держсекретаря з питань війни та колоній сера Джорджа Мюррея, а згодом розмістився Інститут директорів.

У 2008 році судова справа показала, що особняк постійно укомплектований великою службою домашнього господарства та охорони, незважаючи на те, що Дерипаска залишався там лише кілька днів на рік.

Activists break into mansion of Kremlin tycoon Oleg Deripaska, one of 7 oligarchs sanctioned last week for having "blood on their hands" https://t.co/aYcmRVOsmx pic.twitter.com/R2MfgBznA7 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 14, 2022

Protestors occupy 50M pound London mansion of Oleg Deripaska, 1 of 7 Russians sanctioned by the UK last week. This is one of London’s wealthiest neighbourhoods, about 800m from Buckingham Palace. Police officers in red helmets up there to keep watch. (Photo: CBC's David Cochrane) pic.twitter.com/HiPsCYdFnZ — CBC News Alerts (@CBCAlerts) March 14, 2022

Squatters occupied Russian Oligarch Oleg Deripaska’s property at 5 Belgrave Square, London- Scores of @metpoliceuk in riot gear arrived, probably concerned for the many oligarchs from so many countries, who will be panicking @resist_london pic.twitter.com/Bv3Uiy4W88 — Aamer Anwar✊️‍#BlackLivesMatter (@AamerAnwar) March 14, 2022