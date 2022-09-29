До мене приїжджали посланці: Папа Римський розповів деталі своєї участі у звільненні захисників "Азовсталі"

Папа Римський Франциск розповів, що він брав участь у найбільшому обміну полоненими між Україною та РФ, під час якого вдалося звільнити понад 200 захисників Маріуполя.

Про понтифік розказав під час його нещодавнього візиту до Казахстану, пише La Civilta Cattolica.

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"До мене приїжджали деякі українські посланці... Також прибув військовий начальник, відповідальний за обмін полоненими, знову ж таки з релігійним радником президента Зеленського. Цього разу мені принесли список з понад 300 ув'язнених. Вони просили мене зробити щось, щоб здійснити обмін. Я відразу ж зателефонував російському послу, щоб дізнатися, чи можна щось зробити, чи можна прискорити обмін полоненими", - повідомив Папа Римський.

Нагадаємо, що понад 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

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