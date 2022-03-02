До Міжнародного суду в Гаазі звернулися 38 країн через злочини Росії проти України

До Міжнародного суду в Гаазі звернулися 38 країн через злочини Росії проти України

Росія по-варварськи напала на Україну.

До Міжнародного суду в Гаазі через злочини Росії проти України уже звернулось 38 країн світу.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"Сьогодні вночі 38 країн з усього світу найбільше звернулися до Міжнародного кримінального суду щодо варварського вторгнення Росії в Україну. Нам абсолютно ясно, що Путін не може безкарно вчиняти ці жахливі дії", - написав Джонсон.