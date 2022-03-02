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До Міжнародного суду в Гаазі звернулися 38 країн через злочини Росії проти України

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До Міжнародного суду в Гаазі звернулися 38 країн через злочини Росії проти України

Борис Джонсон / Associated Press

Росія по-варварськи напала на Україну.

До Міжнародного суду в Гаазі через злочини Росії проти України уже звернулось 38 країн світу. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. 

"Сьогодні вночі 38 країн з усього світу найбільше звернулися до Міжнародного кримінального суду щодо варварського вторгнення Росії в Україну. Нам абсолютно ясно, що Путін не може безкарно вчиняти ці жахливі дії", - написав Джонсон. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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