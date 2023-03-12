До Молдови намагався заїхати найманець "Вагнера": його виявили в потоці пасажирів (фото)

В аеропорту Кишинева виявили представника російської приватної військової кампанії "Вагнер". До Молдови, відповідно, найманця "Вагнера" не пустили.

Про це повідомляє Newsmaker.

Зазначається, що представник "Вагнера" прибув до Молдови літаком, але в аеропорту його зупинили.

Найманця ПВК повернули літаком до РФ.

"Обмін інформацією дозволив нам виявити в потоці пасажирів в аеропорту Кишинева громадянина, ідентифікованого як представник ПВК з Росії (Вагнер). Його не пустили в країну і повернули літаком в державу, з якої він вилетів", - розповіли у поліції.

Представник ПВК "Вагнер" прибув до Молдови літаком / Фото: Newsmaker.md

Найманця ПВК повернули літаком до РФ / Фото: Newsmaker.md

Фото: Newsmaker.md

Загалом же за останній тиждень до Молдови не пустили 182 іноземців і 46 одиниць транспорту.

При цьому, за даними прикордонників, за останню добу потік тих, хто прибуває до Молдови, зріс — за останні 24 години в країну в'їхало понад 23,8 тис. осіб і майже всі іноземні громадяни, з яких майже 5 тис. — громадяни України.

Представника ПВК виявили в потоці пасажирів / Фото: Newsmaker.md

Найманця "Вагнер" зупинили в аеропорту / Фото: Newsmaker.md

Росія продовжує загострювати напругу навколо Молдови. Завдяки українській розвідці вдалося уникнути тих провокацій, які готувала Росія, каже екскерівник СБУ Микола Маломуж.

Прем'єр Молдови Дорін Речан вважає, що невизнане Придністров'я має бути демілітаризовано, а російський контингент звідти потрібно вигнати.

У Кремлі пригрозили Молдові через заяву прем'єр-міністра.

У так званій “Придністровській Молдовській Республіці” 9 березня заявили про підготовку теракту проти місцевого чиновника, ім’я якого не називають. У центрі столиці невизнаної республіки місті Тирасполі начебто повинна була вибухнути автівка Land Rover, начинена вибухівкою. У СБУ цю заяву представників так званого "Міністерства державної безпеки" фейкової "Придністровської народної республіки", як і будь-які інші їхні заяви, просять розглядати виключно як провокацію, зрежисовану в Кремлі.

Тим часом розвідка США отримала інформацію, яка вказує на підготовку російськими спецслужбами нових акцій протестів у Молдові з метою розхитування ситуації та повалення уряду в країні.

Постійний представник Молдови в ООН Олексій Тулбуре вважає, якщо російський контингент у невизнаному Придністров'ї вирішить захопити Кишинів, то влада Молдови може звернутися до України та Румунії про допомогу.

Читайте також: