До Москви прибув іранський літак з новою партією дронів-камікадзе і, ймовірно, ракет - Bild

Нова партія безпілотників буде доставлена до Бєлгорода та Білорусі, припускають західні ЗМІ.
У четвер, 3 листопада, до російського аеропорту "Внуково" прибув транспортний літак із Ірану, навантажений, ймовірно, балістичними ракетами та новою партією дронів-камікадзе.
Про це пише німецьке видання Bild, яке посилається на фотографії, зроблені із московського аеропорту.
"У четвер вранці вантажний Іл-76 авіакомпанії Pouya Air, яка перебуває під санкціями США через те, що її літаки використовуються для доставки незаконних вантажів, вилетів з Тегерана і приземлився в московському аеропорту "Внуково". Після чого його почали розвантажувати та переміщувати великі ящики на склади", - йдеться на сайті ЗМІ.
На двох фотографіях, які Bild отримало з анонімних джерел, видно літак іранської компанії та навантажувач, який розвантажує із літака великі ящики та везе їх в ангар. Ймовірно, що в ящиках перебувала зброя.
Автори статті припускають, що нова партія безпілотників буде доставлена до Бєлгорода та Білорусі, а звідти Росія буде завдавати ударів по Україні.
Іран планує передати Росії до тисячі балістичних ракет та нові дрони
Раніше у ЗМІ повідомляли, що Іран планує передати Росії близько тисячі балістичних ракет та нові безпілотники. За припущеннями західних посадовців, це озброєння буде доставлене до кінця 2022 року. Згодом керівник Головного управління воєнної розвідки Кирило Буданов підтвердив цю інформацію.
За даними міністра оборони України Резнікова, російські окупанти вже практично вичерпали першу партію дронів-камікадзе. Також, за його даними, Тегеран зобов'язався передати Кремлю до 2,4 тисячі безпілотників.
5 листопада Associated Press опублікувало статтю, в якій міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан вперше визнав, що його країна поставила Росії безпілотники. Втім, він наголосив, що передавання зброї нібито відбулася до початку війни в Україні.
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