До Москви знову "завітали" БПЛА: затримуються десятки авіарейсів

В Росії традиційно переконують, що безпілотник був збитий і звинувачують у його запуску Україну.

Росіяни заявили про збиття безпілотника в ніч проти 31 серпня, який летів у напрямку Москви. Аеропорти російської столиці вкотре призупиняли роботу.

Про це повідомили мер Москви Сергій Собянін та Міноборони РФ.

Собянін заявив, що безпілотник був збитий у Московській області за 100 км від столиці.

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"Сьогодні силами ППО у Воскресенському районі Московської області знищено безпілотник, який летів у напрямку до Москви. Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події", – йдеться в заяві мера Москви.

Згодом і Міноборони РФ заявило, що у Воскресенському районі Московської області був збитий безпілотник. У відомстві, як завжди, звинуватили у запуску дрона Україну.

Росіяни також писали в Мережі, що в Московських аеропортах вкотре був оголошений план "Ковер", тобто летовища тимчасово призупинили роботу, не приймали і не відправляли рейси.

На ранок 31 серпня відомо про затримку десятків рейсів. Так, у "Внуково" було затримано 34 рейси, три скасували. У "Домодєдово" було затримано 63 рейси, два скасували. У "Шереметьєво" було затримано шість вильотів.

Нагадаємо, попереднього разу в ніч проти 28 серпня у московських аеропортах "Внуково" та "Домодєдово" були затримані 15 рейсів через, як з’ясувалося згодом, наліт безпілотників.

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