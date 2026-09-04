До Москви не полетять літаки: іноземна авіакомпанія призупинила рейси

Аеропорт у Москві / © Associated Press

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Танзанійська авіакомпанія Air Tanzania тимчасово призупинила рейси між Дар-ес-Саламом і Москвою після попередження президента України Володимира Зеленського про зростання небезпеки для цивільної авіації в повітряному просторі Росії через активність українських безпілотників.

Про це повідомила пресслужба Air Tanzania, поширивши офіційну заяву у соцмережах.

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Авіакомпанія заявила, що від 4 вересня тимчасово припиняє виконання рейсів TC422 та TC423 за маршрутом Дар-ес-Салам — Москва — Дар-ес-Салам. У компанії пояснили рішення проведенням планової оцінки ризиків операційного середовища вздовж маршруту.

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В Air Tanzania наголосили, що рішення ухвалено з огляду на безпеку пасажирів та екіпажів. «Міркування безпеки завжди мають пріоритет над комерційними інтересами», — зазначили у пресслужбі.

Пасажирам, які придбали квитки на скасовані рейси, авіакомпанія запропонувала повне повернення коштів або безкоштовну зміну дати чи маршруту подорожі. Водночас у компанії заявили, що продовжать стежити за ситуацією та консультуватися з відповідними органами влади, перш ніж ухвалювати рішення про відновлення авіасполучення.

Однак уже 4 вересня Air Tanzania оголосила про відновлення регулярних рейсів до столиці держави-агресорки. У компанії повідомили, що польоти за маршрутами TC422 та TC423 поновляться з понеділка, 7 вересня.

«Польоти відновлюються тоді, коли це підтверджується результатами перевірки», — заявили в авіакомпанії.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський попередив, що через війну, розв’язану Москвою проти України, небо Росії перетворюється на зону підвищеної небезпеки для цивільної авіації. Зеленський закликав міжнародних авіаперевізників враховувати нові ризики, пов’язані з регулярною появою українських безпілотників у повітряному просторі РФ.

Попередження українського президента викликало істеричну реакцію російського диктатора Володимира Путіна.

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