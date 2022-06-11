До МЗС Естонії викликали посла РФ через Путіна, який порівняв себе з російським імператором

До МЗС Естонії викликали посла РФ через Путіна, який порівняв себе з російським імператором

В естонському зовнішньополітичному відомстві висловили протест проти тверджень російського президента, який виправдовував загарбницькі походи Петра І, зокрема, захоплення естонського міста Нарва.

У п’ятницю, 10 червня, до Міністерства закордонних справ Естонії викликали посла Росії Володимира Липаєва, щоб "засудити нещодавній виступ президента Путіна".

Про це йдеться в офіційному повідомленні зовнішньополітичного відомства Естонії.

Чиновник, який зустрівся з російським послом, зазначив, що недавні слова російського президента, зокрема про естонське місто Нарва, "гідні жалю", особливо на тлі російського вторгнення в Україну.

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"Замість того, щоб прагнути до поваги міжнародного права та виходити з принципів державного суверенітету та територіальної цілісності, Росія намагалася використати пропаганду на додаток до армії для реалізації своїх імперіалістичних амбіцій, у тому числі шляхом фальсифікації історії. Такий підхід приречений на провал і, наприкінці зрештою, може бути небезпечним для самої Росії" - йдеться у повідомленні МЗС Естонії.

Як повідомлялося раніше, у своєму виступі президент РФ виправдовував загарбницькі походи Петра І під час Північної війни зі Швецією. Зокрема він цинічно пояснював захоплення Нарви. “Чого він [Петро І] поліз туди? Повертав. І зміцнював. Ось що робив", – сказав президент РФ.

Нагадаємо, за даними джерел в адміністрації президента РФ, у Кремлі готують об’єднання в окремий федеральний округ окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, а також так званих "ДНР" та "ЛНР".

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