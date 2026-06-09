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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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272
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До Німеччини масово їдуть українські чоловіки призовного віку: як вони туди потрапляють

Німеччина реагує на стрімкий приплив військовозобов’язаних українців і може скасувати автоматичний захист для українських чоловіків.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
1 коментар
Замість жінок із дітьми — чоловіки: як дозвіл на виїзд для молоді змінив обличчя української міграції в Німеччині

Замість жінок із дітьми — чоловіки: як дозвіл на виїзд для молоді змінив обличчя української міграції в Німеччині / © УНІАН

Останнім часом в Німеччині зафіксували різке збільшення кількості українських чоловіків мобілізаційного віку

Про це пишуть Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) і DW.

Як свідчать дані Федерального відомства у справах міграції та біженців Німеччини, станом на 30 травня цього року в Німеччині загалом перебували 1 мільйон 348 тисяч біженців з України, зокрема 356 тисяч чоловіків віком від 18 до 63 років.

Зауважимо, що станом на 8 березня 2025 року в Німеччині перебували загалом 1 млн 254 тисячі українців, з яких 298 тисяч — чоловіки.

Таким чином, за трохи більше ніж рік загальний приріст українських біженців у Німеччині склав майже 95 тисяч осіб, і близько 60% із них — це чоловіки призовного віку.

Це різко контрастує з першими роками повномасштабної війни, коли серед біженців абсолютно переважали жінки з дітьми.

У Німеччині вбачають головну причину збільшення кількості українських чоловіків — дозвіл на виїзд з України юнаків віком від 18 до 22 років.

Нагадаємо, що у серпні минулого року український уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон.

Тепер у Німеччині обговорюють перегляд правил надання притулку біженцям з України, зокрема щодо припинення норми автоматичного надання захисного статусу українським чоловікам призовного віку.

Нагадаємо, що в Євросоюзі обговорюють можливість обмежити тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку.

Коментарі (1)
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Насильно сидящий за закрытыми границами Украины
17:16, 2026.06.09
Рекомендую почитать статью 21, 22 и статью 24 пункт 2 Конституции Украины. А ещё декларацию прав человека. Ой. Сорян. Забыл. В Украине ж Конституция и зак...
Дата публікації
Кількість переглядів
272
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