До офіційних попереджень: новий COVID-штам "Омікрон" дістався Європи понад 10 днів тому

Загалом COVID-штам "Омікрон" вперше підтвердили на півдні Африки 9 листопада.

У Нідерландах перші випадки захворювання на новий штам COVID-19 "Омікрон" датуються 19 та 23 листопада, тоді як попередження від південноафриканських експертів надійшло лише 24 листопада.

Про це із посиланням на оновлені дані Національного інституту охорони здоров'я Нідерландів (RIVM) повідомляє The Guardian.

Зазначається, що вказані випадки наразі вважають першими в Європі. Вони передують виявленню "Омікрона" у 13 пасажирів, які минулої п'ятниці повернулися з Південно-Африканської Республіки і отримали позитивний результат COVID-тесту в аеропорту Схіпгол в Амстердамі.

Тим часом виконавчий директор Європейського агентства з лікарських засобів Емер Кук заявив, що дослідникам знадобляться два тижні на те, щоб визначити, чи є "Омікрон" більш стійким до розроблених нині вакцин від коронавірусу.

За його словами, якщо для боротьби з новим COVID-штамом все ж знадобиться інша вакцина, на її схвалення для блоку з 27 країн ЄС буде потрібно до чотирьох місяців.

Попри глобальне занепокоєння, південноафриканські лікарі повідомляють, що пацієнти з "Омікроном" мають переважно легкі симптоми. Водночас більшості хворих від 20 до 30 років.

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада у країнах Південної Африки.

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