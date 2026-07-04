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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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1285
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«До останнього українця»: Путін зробив цинічну заяву про війну в Україні

Путін не прагне завершити війну. Російський диктатор продовжує пропагандистські наративи і вірить, що він переможе.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Володимир Путін

Володимир Путін / © Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін, який напав на Україну, цинічно звинуватив Захід у затягуванні військових дій і заявив про війну до «останнього українця».

Про це очільник Кремля сказав на нараді у пункті управління так званого Об’єднаного угруповання військ «СВО», передають пропагандистські ЗМІ,

«Метою „уявних європейців-миротворців“ є не мир, а продовження війни з РФ до останнього українця», — сказав він.

Путін вкотре повторив наратив пропаганди, що території незалежної України є «історично російською землею». Він заявив, що створюються так звані «зони безпеки».

Також диктатор малює «перемоги» російської армії на фронті, що вона нібито «впевнено утримує стратегічну ініціативу».

Війна в Україні — останні новини

Путін пригрозив новими масштабними атаками по Україні, наголосивши на необхідності подальшого посилення тиску на український оборонний сектор. Відповідну заяву російський диктатор озвучив напередодні.

Тим часом, у Кремлі поставили нову умову щодо війни. Путінські посадовці вкотре відкинули ключову умову миру в Україні. Їхні заяви свідчать про те, що Москва прагне воювати далі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1285
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