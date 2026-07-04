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«До останнього українця»: Путін зробив цинічну заяву про війну в Україні
Путін не прагне завершити війну. Російський диктатор продовжує пропагандистські наративи і вірить, що він переможе.
Російський диктатор Володимир Путін, який напав на Україну, цинічно звинуватив Захід у затягуванні військових дій і заявив про війну до «останнього українця».
Про це очільник Кремля сказав на нараді у пункті управління так званого Об’єднаного угруповання військ «СВО», передають пропагандистські ЗМІ,
«Метою „уявних європейців-миротворців“ є не мир, а продовження війни з РФ до останнього українця», — сказав він.
Путін вкотре повторив наратив пропаганди, що території незалежної України є «історично російською землею». Він заявив, що створюються так звані «зони безпеки».
Також диктатор малює «перемоги» російської армії на фронті, що вона нібито «впевнено утримує стратегічну ініціативу».
Війна в Україні — останні новини
Путін пригрозив новими масштабними атаками по Україні, наголосивши на необхідності подальшого посилення тиску на український оборонний сектор. Відповідну заяву російський диктатор озвучив напередодні.
Тим часом, у Кремлі поставили нову умову щодо війни. Путінські посадовці вкотре відкинули ключову умову миру в Україні. Їхні заяви свідчать про те, що Москва прагне воювати далі.