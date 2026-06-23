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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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«До останнього українця: у Кремлі зробили цинічну заяву про тривалість війни

У Путіна обурені тим, що Захід нібито використовує проти РФ будь-які важелі впливу.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Кремль

Кремль / © Associated Press

У Кремлі обурилися, що лідери G7 зустріччю у Франції перекреслили саміт США — Росія в Анкориджі. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що такі дії європейських політиків призведуть до того, що війна триватиме «до останнього українця».

Про це російський політик сказав пропагандистським ЗМІ.

«Захід на саміті G7 в Евіані зробив усе, щоб дух Анкоріджа був забутий, а війна тривала до останнього українця», — заявив Ушаков.

Також він звинувачує західних політиків у «корисливих інтересах, щоб утримати домінування, яке вислизає з його рук». Ба більше, він заявив, що Захід нібито використовує проти РФ будь-які важелі впливу.

«Заради стримування конкурентів Захід не соромиться використовувати будь-які важелі — військові, економічні, пропагандистські», — обурився він.

Коли закінчиться війна — останні прогнози

У ЦРУ припускають, що до кінця цього року в Україні може бути припинення вогню, але не активні бойові дії. Колишній високопосадовець ЦРУ США Ґленн Корн підкреслив, що психологічна війна, пропаганда, шпигунська діяльність і політичний вплив РФ триватимуть.

А військовий експерт Олег Жданов вважає, що прогнозувати точні терміни закінчення війни зараз практично неможливо, бо російське суспільство показує значно вищий рівень терпіння.

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Дата публікації
Кількість переглядів
236
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