До палацового перевороту недалеко?: навіщо Путін звільнив Патрушева і Шойгу – пояснення експерта

За словами експерта, Путіну на посаді міністра оборони була потрібна своя людина і ефективний менеджер, але водночас – далекий від військових, щоб не було загрози заколоту.

Звільнення Шойгу свідчить про те, що Путін повернувся до своєї улюбленої "гри" – не дати жодній із веж Кремля надмірно посилитися.

Про це розповів експерт Українського інституту майбутнього, політолог Ігар Тишкевич з Білорусі, який живе в Україні від 2008 року у колонці на NV.

Вежі Кремля

Тишкевич нагадав, що наступника Шойгу – Андрія Бєлоусова в РФ вважають "економістом-лібералом". Його батько Рем Бєлоусов працював з Олексієм Косигіним, який був головою Радміну СРСР з 1964 по 1980 р і допомагав впроваджувати Косигінську реформу, яка намагалася запровадити у радянську економіку елементи ринкових механізмів.

Тишкевич зауважив, що Шойгу після початку повномасштабної війни і додаткових грошових вливань на оборонний сектор раптом отримав колосальний фінансовий ресурс і вплив як на регіони, так і на зовнішню політику.

"Це було занадто навіть для Путіна. Не кажучи про інші вежі Кремля. Осадили, та й, зрештою, потрібен "цап-відбувайло" за топтання російської армії в Україні замість "Київ за 3 дні". Але потоки залишаються і їх треба контролювати і перенаправляти", – зазначає аналітик.

За його словами, Путіну на посаді міністра оборони була потрібна своя людина і ефективний менеджер, але водночас – далекий від військових, щоб не було загрози заколоту.

За інформацією Тишкевича, Бєлоусов наближений до групи Грефа-Кирієнка (Герман Греф – глава "Сбербанку" РФ, Сергій Кирієнко – перший заступник керівника Адміністрації президента РФ і гендиректор "Росатому"). Саме Кирієнка в РФ називають "куратором" окупованих територій.

Послаблення Патрушева

Тишкевич припускає, що Радбез РФ, куди переходить Шойгу замість Миколи Патрушева, значно послабить свій вплив.

"Патрушев отримує сильну противагу всередині групи силовиків і не може монополізувати вплив", – каже аналітик.

Вплив на росіян

У своєму пості у Facebook експерт зауважив, що російське Міноборони станом на сьогодні має значний вплив на настрої росіян. Точніше, вплив на ситуацію в регіонах.

"Адже це знову дуже великі гроші. Про житло для військових писав, але подумайте про "гробові", "військові пенсії" і "пенсії військовим калікам". Це величезні гроші, зокрема в депресивних регіонах. І частина сімей справді обміняла свого чоловіка на образну "білу ладу" – поліпшення рівня життя. Той, хто дає такі гроші, впливає на регіональну політику", – наголосив він.

Африканський фактор

На думку експерта, такі кадрові зміни дають Путінові змогу вирішити питання політики в Африці.

"Африканський корпус буде під крилом ГУ ГШ (без спроб міністра забрати його собі), але в тісній співпраці з "Росатомом" і групою технократів (група Грефа-Кирієнка)", – каже Тишкевич.

За його даними "Росатом" планує взяти участь у будівництві АЕС у Буркіна-Фасо і Алжирі. І це може докорінно змінити вплив Москви на континенті. А головою "Росатому", є, як ми уже зазначали, Кирієнко, з яким пов'язаний Бєлоусов.

Нагадаємо, що диктатор Володимир Путін вирішив призначити нового міністра оборони замість чинного голови відомства Сергія Шойгу. Ним стане економіст Андрій Бєлоусов. Крім Шойгу, Путін вирішив здійснити низку кадрових перестановок. ТСН.ua розбирався – кого, куди і навіщо призначає диктатор.

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