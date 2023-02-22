До ПАР на спільні з Китаєм навчання прибув корабель РФ із ракетами, яким "немає аналогів"

Початок навчань збігається з першою річницею російського вторгнення до України.

Російський флагманський фрегат "Адмірал Горшков", оснащений гіперзвуковими крилатими ракетами, прибув до південноафриканського порту Річардс-Бей для навчань, у яких візьме участь Китай.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що військовий корабель несе ракети "Циркон" з дальністю 900 км, які можуть рухатися зі швидкістю, що у кілька разів перевищує швидкість звуку.

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Відомо, що судно вийшло з російського порту 4 січня. Наприкінці січня корабель випробував свої ударні можливості в західній частині Атлантичного океану.

Корабель прибув, "виконуючи завдання далекого плавання". Початок навчань збігається з датою російського вторгнення до України.

Сам диктатор РФ Володимир Путін заявляв, що крилаті ракети “Циркон”, мовляв, є унікальними у світі.

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко засумнівався у грізності російської “зброї відплати” — гіперзвукових ракет “Циркон”, якими Кремль вирішив полякати країни Заходу. Ця зброя може виявитися не такою грізною, як про неї говорять.

Нагадаємо, CNN повідомило, що Росія провела невдале випробування ракети, поки американський президент Джо Байден був в Україні, 20 лютого. За словами двох офіційних осіб США, які обізнані із цим питанням, РФ випробувала міжконтинентальну балістичну ракету, яка, схоже, зазнала невдачі.

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