До Парижа намагалися в'їхати сотні автівок в рамках антиковідного протесту - поліція заблокувала рух

Люди вимагають скасувати карантинні обмеження.
У Парижі поліція зірвала антиковідні протести. До центру міста намагалися в'їхати сотні автівок.
Про це 12 лютого йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
До середмістя Парижа влада спрямувала 7 тисяч поліцейсбких, щоб зупинити демонстрантів. У водіїв, які збиралися протестувати проти "ковідних" обмежень, вилучили каністри з пальним, ножі та молотки. Поліція заарештували сімох осіб, три сотні отримали штрафи.
Водії, які збиралися заблокувати центр Парижа, взяли на озброєння досвід Канади. Тамтешня столиця Оттава паралізована далекобійниками вже кілька тижнів.
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