До Парижа намагалися в'їхати сотні автівок в рамках антиковідного протесту - поліція заблокувала рух

До Парижа намагалися в'їхати сотні автівок в рамках антиковідного протесту - поліція заблокувала рух

Люди вимагають скасувати карантинні обмеження.

У Парижі поліція зірвала антиковідні протести. До центру міста намагалися в'їхати сотні автівок.

Про це 12 лютого йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

До середмістя Парижа влада спрямувала 7 тисяч поліцейсбких, щоб зупинити демонстрантів. У водіїв, які збиралися протестувати проти "ковідних" обмежень, вилучили каністри з пальним, ножі та молотки. Поліція заарештували сімох осіб, три сотні отримали штрафи.

Водії, які збиралися заблокувати центр Парижа, взяли на озброєння досвід Канади. Тамтешня столиця Оттава паралізована далекобійниками вже кілька тижнів.

Новини світу: у Парижі поліція зірвала антикоронавірусні протести

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