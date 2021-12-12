До пенсіонерки повернулася обручка, яку вона загубила 50 років тому

До пенсіонерки повернулася обручка, яку вона загубила 50 років тому

Відшукати символ вічного кохання літній жінці допоміг сусід.

У Великій Британії до літньої жінки повернулася її обручка, яку вона втратила понад пів століття тому.

Також читайте У Британії жінка придбала весільну сукню з секондхенду і знайшла в ній зворушливу записку

Про це повідомляє BBC.

Пеггі МакСвін, яка мешкає на островах поблизу Шотландії, 50 років тому поралася на городі і загубила весільну каблучку. Жінка намагалася її відшукати, але безрезультатно. Всі ці роки вона шкодувала за втраченим символом кохання, але вже й не сподівалася, що ця обручка колись знову повернеться до неї.

Дізнавшись цю історію її сусід вирішив відшукати обручку за допомогою металошукача. Чоловік викопав 90 ям - він знаходив шматки старого металу, жестяні банки тощо.

Після трьох днів пошуків на місцевості каблучка 86-річної місіс МакСвін таки знайшлася.

"Сусід просто підійшов до дверей і сказав: "Хочу щось тобі показати". Це була моя каблучка. Я не могла у це повірити. Я думала, що ніколи більше її не побачу", - розповідає жінка.

За чоловіка Джона місіс МакСвін вийшла заміж у липні 1958 року, кілька років тому він помер. Пара прожила у щасливому шлюбі, а після втрати своєї обручки жінка носила обручку своєї мами.

Нагадаємо, що 100-літня мешканка Волині Лідія Драганчук відзначила свй ювілей і показала шлюбну сукню, яку зберігає 83 роки. Жінка народилася 4 вересня 1921 року у селі Борохів, що неподалік Луцька, і досі там проживає