До пенсіонерки повернулася обручка, яку вона загубила 50 років тому

Відшукати символ вічного кохання літній жінці допоміг сусід.
У Великій Британії до літньої жінки повернулася її обручка, яку вона втратила понад пів століття тому.
Про це повідомляє BBC.
Пеггі МакСвін, яка мешкає на островах поблизу Шотландії, 50 років тому поралася на городі і загубила весільну каблучку. Жінка намагалася її відшукати, але безрезультатно. Всі ці роки вона шкодувала за втраченим символом кохання, але вже й не сподівалася, що ця обручка колись знову повернеться до неї.
Дізнавшись цю історію її сусід вирішив відшукати обручку за допомогою металошукача. Чоловік викопав 90 ям - він знаходив шматки старого металу, жестяні банки тощо.
Після трьох днів пошуків на місцевості каблучка 86-річної місіс МакСвін таки знайшлася.
"Сусід просто підійшов до дверей і сказав: "Хочу щось тобі показати". Це була моя каблучка. Я не могла у це повірити. Я думала, що ніколи більше її не побачу", - розповідає жінка.
За чоловіка Джона місіс МакСвін вийшла заміж у липні 1958 року, кілька років тому він помер. Пара прожила у щасливому шлюбі, а після втрати своєї обручки жінка носила обручку своєї мами.
Нагадаємо, що 100-літня мешканка Волині Лідія Драганчук відзначила свй ювілей і показала шлюбну сукню, яку зберігає 83 роки. Жінка народилася 4 вересня 1921 року у селі Борохів, що неподалік Луцька, і досі там проживає