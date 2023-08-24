До переліку міжнародних спонсорів війни додали дві світові тютюнові компанії — НАЗК

Тютюнові компанії Philip Morris International та Japan Tobacco International внесли до переліку міжнародних спонсорів війни через бізнес в Росії.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Philip Morris International та Japan Tobacco International продовжують вести бізнес в Росії та підтримувати економіку країни-агресорки сплатою значних податків до її бюджету.

Що відомо про російські філії та фабрики Philip Morris International

Зазначимо, що Philip Morris International — американська глобальна сигаретна і тютюнова компанія, яка продає свою продукцію в понад 180 країнах світу, найвідоміші марки: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (тютюнові стіки для електронної системи нагрівання тютюну IQOS).

У Росії Philip Morris International має наступні компанії:

фабрики АТ "Филип Моррис Ижора" в Ленінградській області та філією АТ "Филип Моррис Ижора",

"Филип Моррис Ижора Кубань" у Краснодарі,

ТОВ "Филип Моррис Сейлз енд Маркетинг" з філіями приблизно в 100 містах РФ.

Частка ринку торгових марок "Філіп Морріс Інтернешнл" в країні-агресорці становить 30,1% у 2019 році. Так, компанія є одним з найбільших платників податків до російського бюджету, за рахунок якого потім утримується й російська армія.

Інвестиції компанії в економіку РФ

Наразі сукупний обсяг інвестицій Philip Morris International в РФ перевищує 2 млрд. доларів США.

"Згідно з даними фінансової звітності російського підрозділу Philip Morris, виручка компанії у перший рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну зросла на 8% до 140,3 млрд руб., а чистий прибуток до 48,2 млрд руб., що на 45% більше, ніж у 2021 році. Відповідно, податку на прибуток до бюджету агресора було сплачено на суму понад 136 млн доларів", — йдеться у повідомленні НАЗК.

Japan Tobacco International — лідер тютюнового ринку в Росії

Japan Tobacco International (JTI), є безсумнівним лідером тютюнового ринку в Росії (частка ринку близько 34,9%). Вона є однією з найбільших FMCG-компаній у країні за обсягом продажів.

Компанія тримає в РФ такі міжнародні бренди:

Winston,

LD,

Mevius,

Camel,

Sobranie

Російські марки сигарет

"Донской табак",

Kiss,

Play,

"Петр I",

"Тройка"

Компанія є одним із найбільших виробників продуктів зі зниженим ризиком (пристрій для нагрівання тютюну Ploom та електронний випарник капсульного типу Logic Compact).

JTI – найбільший інвестор і провідний платник податків у російській тютюновій індустрії. За останні 20 років інвестиції JTI в економіку РФ перевищили 4,6 млрд доларів.

"Податкові платежі компанії 2020 року забезпечили 1,4% доходу федерального бюджету рф. Сама компанія ж відкрито заявляла про те, що російський ринок генерував близько 2 млрд дол. США у 2022 році для JT групи, або приблизно 11% її консолідованого доходу за 2022 рік", — йдеться у повідомленні НАЗК

Хоч представники JTI заявляли, що JT Group призупинила нові інвестиції та маркетингову діяльність у росії, але компанія все ще продовжує виробляти та поширювати продукцію в РФ.

Тим часом на території Полтавщини заарештували українське майно російського генерал-полковника Валерія Капашина – начальника федерального управління з безпечного зберігання і знищення хімічної зброї при Міністерстві промисловості й торгівлі РФ.

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