Сі Цзінь Пін та Путін можуть діяти узгоджено у глобальному конфлікті проти НАТО / © ТСН.ua

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Головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич вважає, що на підготовку до глобального військового конфлікту з Китаєм та Росією залишилося лише 18 місяців. У німецьких урядових колах теж припускають, що російська агресія щодо однієї з невеликих країн НАТО може статися вже 2027 року.

Про це пише військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Репке.

Генерал Гринкевич заявив, що на країни НАТО насувається подвійний удар з боку Китаю та Росії, оскільки рішення китайського лідера Сі Цзіньпіна здійснити вторгнення на Тайвань буде узгоджене із президентом Росії Володимиром Путіним.

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За його словами, це відкриє можливість глобального конфлікту.

«Для мене це означає, що обидві події [вторгнення на Тайвань та агресія проти якоїсь із країн НАТО в Європі] можуть статися одночасно», — сказав американський генерал.

При цьому він додав, що 2027 рік «потенційно може стати роком кризи».

На зустрічі військових та оборонних лідерів головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі наголосив, що нинішня ситуація залишає союзникам мало часу на підготовку.

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«Нам знадобиться кожна одиниця обладнання, кожен елемент техніки та кожен боєприпас, який ми можемо отримати, щоб бути готовими», — сказав Гринкевич.

Оглядач Bild зазначив, що побоювання щодо неминучого нападу Росії на невелику державу НАТО також поширені в німецьких урядових колах.

Причина полягає в тому, що Росія уважно стежить за тим, що Німеччина та інші європейські держави не будуть серйозно готові до оборони до 2029 року — факт, який також був публічно повідомлений.

Відповідно, навіть члени уряду, за інформацією Bild, очікують російської військової провокації вже у 2027 році.

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Нагадаємо, раніше генсек НАТО Марк Рютте описав схожий сценарій ймовірного глобального конфлікту. За його словами, перед вторгненням на самоврядний острів Тайвань китайський лідер Сі Цзіньпін звернеться до президента РФ Володимира Путіна з пропозицією атакувати країни НАТО в Європі, щоб відволікти Альянс від подій в Тихоокеанському регіоні.