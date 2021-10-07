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До Польщі намагалася потрапити рекордна кількість нелегалів із Білорусі: є затримані

До Польщі намагалася потрапити рекордна кількість нелегалів із Білорусі: є затримані

Фото: twitter.com/Straz_Graniczna

Затримано сім іноземців.

Протягом минулої доби у Польщі зафіксували 667 спроб нелегально перетнути польсько-білоруський кордон.

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі у Twitter.

Прикордонники наголошують, що це рекорд від початку міграційної кризи на кордоні. "Затримано сім іммігрантів, громадян Туреччини, решті спроб вдалося запобігти", - додають у повідомленні.

Крім того, за допомогу в перетині кордону нелегалам правоохоронці затримали 13: трьох громадяни Польщі та десять іноземців. 

Своєю чергою, польське Міністерство національної оборони повідомляє, що білоруські служби активно використовують дітей, аби посилити міграційний тиск на сусідню Польщу. Зокрема, відомство опублікувало у Мережі відео, де нелегальний мігрант з дитиною позує білоруському солдатові, який робить його фотографію.

Як повідомлялося, Польщі  на кордоні з Білоруссю анонсували зведення паркану, який зменшить потік мігрантів. Литва почала будувати на білоруському кордоні "фізичний бар'єр", аби перешкодити нелегальним мігрантам потрапити до Європейського Союзу.

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