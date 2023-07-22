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До Польщі не пустили відому російську тенісистку, прихильницю Путіна

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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До Польщі не пустили відому російську тенісистку, прихильницю Путіна

До Польщі не пустили російську тенісистку Звонарьову / Фото: kommersant.ru

Прихильниця Путіна хотіла потрапити до Польщі літаком з Белград.

Польські прикордонники не впустили до країни російську тенісистку Віру Звонарьову, яка підтримує диктаторський режим Володимира Путіна.

Про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на МВС Польщі.

Повідомляється, що прихильниця Путіна хотіла потрапити до Польщі літаком з Белград.

“Вчора, 21 липня, Прикордонна служба не впустила російську тенісистку до Польщі. Віра Звонарьова за візою, виданою Францією, намагалася потрапити до нашої країни рейсом Белград–Варшава. Після прильоту із Сербії тенісистка залишилася в транзитній зоні варшавського аеропорту Шопена, а сьогодні після 12-ї години вилетіла в Подгорицю”,- йдеться в повідомленні.

Польські прикордонники пояснили, що не пустили Звонарьову до країни, оскільки вона є у списку осіб, перебування яких є небажаним на території Польщі з міркувань державної безпеки та охорони громадського порядку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 22 липня, біля приватного будинку угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана в місті Фелчут з’явилася дитяча труна з написом “Майбутнє угорської молоді”. У такий спосіб місцевий юрист і активіст Золтан Керестені висловив свій протест проти тісних стосунків уряду Угорщини із очолюваною Путіним Російською Федерацією

Крім того, ми раніше інформували, що у Мережі з'явилася інформація, що у Росії готують репресії проти затятих патріотів війни.

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Дата публікації
Перегляди
1060
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