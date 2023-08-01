"До Польщі підемо": "вагнерівець" зізнався журналістці про напад на країну НАТО

"Вагнерівець" зізнався дівчині, що російських солдатів "як м'ясо" відправляють на фронт.

Журналістка білоруської служби телеканалу "Настоящее время" познайомилася на сайті знайомств одним із найманців терористичної групи "Вагнер", які зараз дислокуються під Осиповичами, аби дізнатися про їхні військові плани.

Про це йдеться на Ютуб-каналі телеканалу "Настоящее время".

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Дівчина познайомилася із хлопцем на ім'я Олександр, йому 30 років. Він розповів журналістці, що воює від 2014 року.

Щодо перебування у Білорусі, за його словами, Лукашенко "прихистив" їх, зробив так звану зробив "відпустку". За що вони ще отримують державні кошти від казни РБ. У республіці їм платять 24 000 білоруських рублів (близько 350 000 грн), одна не уточнив, за який період. А також їм обіцяють пенсію в еквіваленті 110 000 грн.

Як йдеться у переписці, Лукашенко їм ще заявив, що дає "за бажанням громадянство". А також запевняє, що тут, у Білорусі, вони "чисті" і їм "відкрито дорогу в Америку", але "потрібно буде йти через Європу".

Голова Осиповичського району сказав, за словами продавчині, місцевим жителям суворо заборонено спілкуватися з "вагнерівцями".

Олександр зізнався дівчині, що російських солдатів "як м'ясо" відправляють на фронт, бо "державі п** на народ, це - бізнес". Так він і пояснив їй, чому підписав контракт із ПВК "Вагнер".

"За гроші. Війна – це бізнес ї**чих масштабів, які нам і не снилися". На реакцію "А те, що люди гинуть? За що?", сказав "Розходник, і це не нам вирішувати. Це верхівки, а ми навіть не пішаки. А хто воювати буде? Якщо не ми, то ваші діти, брати. Усі сцять, а нам п***й", - написав "вагнерівець".

За його словами, вони "до Польщі підуть для завдання", але "поки тиша, не хрюкають".

У Польщі очікують, що "Вагнер" почне операцію в Сувальському коридорі

Як повідомляли раніше, віцемаршалок польського Сенату Міхал Камінський заявив, що вони припускають, що "вагнерівці", які наразі перебувають на території Білорусі, може почати терористичну операцію в Сувальському коридорі (поєднує Польщу і Литву - ред.)

Раніше у Держдумі РФ заявили, що їм "дуже потрібен" Сувальський коридор, який розділяє Польщу і Литву, а також може з'єднати Калінінградську область РФ з Білоруссю.

Перед цим прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив про переміщення "вагнерівців" до Сувальського коридору та висловив занепокоєння. За його словами, понад сотня найманців із "Вагнера" вирушила до Сувальського коридору.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАВІЩО "вагнерівців" стягують до Білорусі? | Андрій Демченко.

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