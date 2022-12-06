До Польщі прибула перша партія корейського озброєння на десятки мільярдів доларів: до чого тут Україна

До Польщі прибула перша партія військової техніки з Південної Кореї. Загальна сума угоди становить понад 12 мільярдів доларів, що робить Польщу найбільшим покупцем корейського озброєння в Європі.

Польща цього року закупила у Південної Кореї велику поставку озброєння. Танки К2 і самохідні гаубиці К9 є частиною першої партії. Президент Анджей Дуда та очільник міністерства національної оборони Маріуш Блащак 6 грудня візьмуть участь в урочистому прийомі техніки в Гдині.

Про це пише Polska Agencja Prasowa.

Відомо, що у 5 грудня увечері в порту Гдині розвантажили перші корейські танки К2 і САУ К9, які незабаром будуть передані польським Збройним силам.

Згідно цієї частиною контракту між Польщею та Південною Кореєю Збройні сили Польщі мають отримати 189 танків і 212 гаубиць на гусеничних шасі. Вартість контракту на танки К2 склала 3,37 млрд злотих, за гаубиці Польща має заплатити ще 2,4 мільярда доларів.

Слід зазначити, що контракти на закупівлю південнокорейських танків і гаубиць були підписані в липні цього року у Варшаві. Контракти на перші 180 танків К2 у 2022-2025 роках і 212 самохідних гаубиць K9 у 2022-2026 роках були підписані наприкінці серпня.

Загалом угода з Hyundai Rotem передбачає закупівлю 1000 танків К2 та його полонізованої розробки K2PL разом із машинами технічної й інженерної підтримки та супутніми елементами. Крім того, контракти передбачають навчання та матеріально-технічне забезпечення, боєприпаси та технічну підтримку від виробника.

Угода, укладена з Hanwha Defense, передбачає купівлю загалом 672 самохідних гаубиць К9A1 та її полонізованої версії K9PLpa із супроводжувальною технікою, навчальним та матеріально-технічним пакетом, постачанням боєприпасів та технічною підтримкою від виробника.

У Міноборони Польщі кажуть, що ця техніка має заповнити дефіцит озброєння, яке передається Україні. Відтак, польська армія згодом матиме два типи танків — важчий американський M1 Abrams і легший, з більшою здатністю долати перешкоди, зокрема воду, і з більш ефективною системою керування вогнем К2. Обидва типи повинні доповнювати один одного в функціональному плані.

Повне замовлення на 180 танків має бути виконано до 2025 року. За планом, від 2026 року Польща зможе обслуговувати та виготовляти запчастини і навіть цілі танки.

Крім того, у вересні голова Міністерства національної оборони, віце-прем'єр-міністр Маріуш Блащак також затвердив контракти на 48 навчально-бойових літаків FA-50 (12 у доступній наразі версії та 36 у варіанті, адаптованому до вимог польської авіації) вартістю 3 мільярди доларів США.

У листопаді було також укладено рамковий контракт на самохідну реактивну артилерійську установку K239 Chunmoo. Згідно угоди, Польща має отримати перші 18 систем залпового вогню на польських машинах Jelcz у 2023 році, а всі поставки мають бути завершені до 2027 року. Вартість першої поставки згідно контракту становитиме 3,55 млрд дол.

Таким чином, контракти на танки, гаубиці та літаки роблять Польщу найбільшим покупцем корейського озброєння в Європі. Загальна вартість польських закупівель зброї в Південній Кореї наразі склала понад 12,3 мільярда доларів.

Що відомо про танки K2 та гаубиці K9

Танк K2 Black Panther озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою і важить 55 тонн. Його екіпаж складається з трьох осіб (командир, навідник, водій). У версії K2PL танк повинен мати посилену броню, систему кругового огляду та систему активного захисту. Вони будуть оснащені польською системою зв'язку, а система бойового управління буде сумісна з іншими системами, які використовуються в польській армії. К2 в першу чергу мають замінити танки сімейства T-72.

Самохідні артилерійські гаубиці K9 Thunder важить 47 тонн і озброєний 155-міліметровою гарматою виробництва Huyndai з довжиною ствола 52 калібру. Її дальність пострілу становить залежно від боєкомплекту від 30 до понад 50 км. Гаубиці мають бути остаточно приведені до стандарту K9PL, який відповідає польським вимогам і виготовлятиметься в Польщі. Слід зазначити, що таким САУ надають перевагу Австралія, Єгипет, Естонія, Фінляндія, Індія, Норвегія та Туреччина.

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