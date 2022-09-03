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До Польщі прибув американський бомбардувальник, здатний нести ядерну зброю: фото

До Польщі прибув американський бомбардувальник, здатний нести ядерну зброю: фото

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До Польщі прибув американський бомбардувальник, здатний нести ядерну зброю: фото

Фото: Маріуш Блащак

Міністр оборони Польщі відзначив, що прибуття до країни стратегічного бомбардувальник ВПС США свідчить про тісну польсько-американську співпрацю.

У п’ятницю, 2 вересня, до Польщі прибув американський бомбардувальник B-52, який здатний нести ядерну зброю.

Про це у своєму Twitter написав міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, опублікувавши відповідне фото.

"Польсько-американська співпраця стає тіснішою. Сьогодні до Польщі прибув бомбардувальник B-52. Наша оперативна сумісність і можливості захищати східний фланг НАТО зростають", – зауважив очільник польського оборонного відомства.

У виданні "Польське радіо" зазначили, що восьмимоторний Boeing B-52 Stratofortress — дальній стратегічний бомбардувальни, який здатний нести кілька десятків тонн різних видів звичайних вантажів, бомб, ракет і ядерну зброю.

Нагадаємо, раніше стратегічні бомбардувальники ВПС США, здатні нести ядерну зброю, пролетіли над територією чотирьох країн НАТО на Балканах.

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