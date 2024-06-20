До Польщі з Росії залетіла повітряна куля – армія контролює її рух

Наголошується, що повітряна куля не становить загрози безпеці мешканців району, в якому вона рухається, а Оперативне командування ЗС Польщі постійно контролює розвиток ситуації.

Повітряна куля зірвалася з троса в Калінінградській області Росії і залетіла у повітряний простір Польщі.

Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі у соцмережі X.

“Повідомляємо, що повітряна куля зірвалась із троса та залетіла у повітряний простір Польщі з боку Калінінградської області. Про ймовірність проникнення об'єкта в цей район раніше повідомляли служби РФ”, - йдеться в повідомленні.

Політ кулі, яка рухається в повітряному просторі Вармінсько-Мазурського воєводства на схід, постійно контролюється радіолокаційними станціями польської армії.

“Об’єкт рухається курсом, який вказує на те, що він залишить повітряний простір Польщі за кілька годин”, - уточнили в командуванні.

Наголошується, що повітряна куля не становить загрози безпеці мешканців району, в якому вона рухається, а Оперативне командування постійно контролює розвиток ситуації.

Водночас у польському командуванні не повідомили, чи повітряна куля може виконувати розвідувальні завдання над територією РП.

Нагадаємо, у Польщі під час ракетної атаки на Україну в небо підіймали винищувачі F-16.

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